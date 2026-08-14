freenet verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

freenet präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.570 EUR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 751.0 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 608.7 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch