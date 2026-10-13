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13.10.2026 18:27:36

Freenet übernimmt Fernsehdienst waipu.tv komplett - Keine Börsennotierung

freenet
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BÜDELSDORF (awp international) - Der Mobilfunkanbieter Freenet übernimmt die Online-Fernsehplattform waipu.tv komplett. Ein möglicher Börsengang ist damit vom Tisch. Der MDax-Konzern erwerbe die restlichen 25 Prozent der Anteile an der Betreiberin Exaring AG von deren Minderheitsaktionären für 76 Millionen Euro, teilte Freenet am Dienstagabend nach Börsenschluss in Büdelsdorf mit.

Diesem vereinbarten anfänglichen Kaufpreis liege eine Unternehmensbewertung von rund 300 Millionen Euro zugrunde. Weitere Kaufpreiszahlungen seien von zukünftigen erfolgsbezogenen Zielen abhängig und könnten bei sehr erfolgreicher Geschäftsentwicklung bis zu 50 Millionen Euro betragen, hiess es. "Eine bislang von Minderheitsaktionären angestrebte Börsennotierung wird damit nicht weiterverfolgt", sagte Freenet-Finanzchef Ingo Arnold laut Mitteilung.

Die Finanzierung werde vollständig aus liquiden Mitteln gestemmt, der Dividendenausblick bleibe bestehen, hiess es vom Konzern. Freenet sieht das IPTV-Angebot von waipu.tv als strategischen Wachstumstreiber. IPTV wird das Streaming linearer herkömmlicher Fernsehsender über das Internet genannt./men/he

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Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’789.16 13.81 SL4BRU
Short 15’321.33 8.98 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’927.52 13.10.2026 17:30:39
Long 13’351.86 19.97 SXBKNU
Long 13’046.29 13.88 SUTB5U
Long 12’494.96 8.98 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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