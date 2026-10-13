freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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13.10.2026 18:40:00
Freenet: Mobilfunkanbieter übernimmt Fernsehdienst waipu.tv vollständig
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu freenet AG
|
13.10.26
|Freenet übernimmt Fernsehdienst waipu.tv komplett - Keine Börsennotierung (AWP)
|
13.10.26
|EQS-News: freenet AG acquires full ownership of waipu.tv at a highly attractive valuation (EQS Group)
|
13.10.26
|EQS-News: freenet AG übernimmt waipu.tv vollständig auf Basis einer sehr attraktiven Bewertung (EQS Group)
|
13.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
13.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
13.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Dienstagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu freenet AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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