Freenet kauft Aktien für bis zu 22 Millionen Euro zurück

BÜDELSDORF (awp international) - Der Telekomkonzern Freenet will auch im laufenden Jahr Aktien zurückkaufen. Das Aktienrückkaufprogramm werde bis längstens 31. März 2022 verlängert, teilte der Konzern am Mittwochabend in Büdelsdorf mit. Im Rahmen des Programms sollen bis zu 4,2 Millionen Aktien über die Börse gekauft werden. Das entspreche rund 3,28 Prozent des Grundkapitals. Das Volumen betrage insgesamt bis zu 22 Millionen Euro. Die Käufe sollen an diesem Donnerstag beginnen und längstens bis zum 31. März 2022 laufen.

Mit den jüngsten Rückkäufen halte die Gesellschaft aktuell (einschliesslich bereits vorab gehaltener 50 000 Aktien) rund 8,56 Millionen eigene Aktien, hiess es weiter. Das entspreche rund 6,68 Prozent des Grundkapitals. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden./jha/he