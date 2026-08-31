freenet-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

freenet Experten haben ihre Einschätzung der freenet-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die freenet-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von freenet mit Halten ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 26,95 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 2,59 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der freenet-Aktie von 24,36 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 22,00 EUR -9,69 25.08.2026 DZ BANK - - 17.08.2026 Deutsche Bank AG 29,00 EUR 19,05 17.08.2026 UBS AG 25,00 EUR 2,63 13.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 31,80 EUR 30,54 13.08.2026

Redaktion finanzen.ch