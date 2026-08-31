freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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31.08.2026 18:00:38
freenet-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Die jüngsten Expertenmeinungen zur freenet-Aktie im Überblick.
freenet Experten haben ihre Einschätzung der freenet-Aktie veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die freenet-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von freenet mit Halten ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 26,95 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 2,59 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der freenet-Aktie von 24,36 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|22,00 EUR
|-9,69
|25.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|17.08.2026
|Deutsche Bank AG
|29,00 EUR
|19,05
|17.08.2026
|UBS AG
|25,00 EUR
|2,63
|13.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31,80 EUR
|30,54
|13.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
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|Deutsche Bank AG
|25.08.26
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|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
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