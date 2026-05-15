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Prognose bestätigt 15.05.2026 07:30:36

freenet-Aktie: Umsatz klettert zum Jahresauftakt

freenet-Aktie: Umsatz klettert zum Jahresauftakt

Der Mobilfunk- und TV-Anbieter freenet hat im ersten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert.

freenet
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Treiber war vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland sowie ein Wachstum beim Internet-Fernsehprodukt waipu.tv. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern.

Der Umsatz stieg um etwas mehr als ein Viertel auf 761,9 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag in Büdelsdorf mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank indessen um 3,6 Prozent auf 122 Millionen Euro. Belastet wurde das Ergebnis durch einen negativen Effekt aufgrund einer Vereinbarung mit einem nicht namentlich genannten Netzbetreiber. Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger auf dem Zettel.

Unter dem Strich verdiente freenet nach Anteilen Dritter 47,6 Millionen Euro, nach 57,9 Millionen im Vorjahreszeitraum.

/err/stk

BÜDELSDORF (awp international)

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Bildquelle: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
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