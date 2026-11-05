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|waipu.tv-Übernahme
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05.11.2026 21:00:03
freenet-Aktie höher: Aktienrückkauf im grossen Stil gestartet
Der Mobilfunkanbieter freenet lässt seine Anteilseigner an dem durch den Verkauf von Ceconomy-Aktien ausgelösten Geldsegen teilhaben.
Die Finanzierung erfolge aus einem Teil der rund 150 Millionen Euro aus dem Verkauf der Ceconomy-Aktien, die freenet zufliessen werden, hiess es weiter. Bei der Festlegung des Programmvolumens sei der initiale Kaufpreis von 76 Millionen Euro für die vollständige Übernahme von waipu.tv berücksichtigt.
Anleger zeigten sich erfreut. Die freenet-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 0,68 Prozent zum Xetra-Schluss zu.
/he
BÜDELSDORF (awp international)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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