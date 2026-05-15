freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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15.05.2026 09:29:36
freenet-Aktie etwas höher: Umsatz klettert zum Jahresauftakt
Der Mobilfunk- und TV-Anbieter freenet hat im ersten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert.
Der Umsatz stieg um etwas mehr als ein Viertel auf 761,9 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag in Büdelsdorf mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank indessen um 3,6 Prozent auf 122 Millionen Euro. Belastet wurde das Ergebnis durch einen negativen Effekt aufgrund einer Vereinbarung mit einem nicht namentlich genannten Netzbetreiber. Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger auf dem Zettel.
Unter dem Strich verdiente freenet nach Anteilen Dritter 47,6 Millionen Euro, nach 57,9 Millionen im Vorjahreszeitraum.
Im XETRA-Handel notiert die freenet-Aktie zeitweise 0,32 Prozent höher bei 25,26 Euro.
/err/stk
BÜDELSDORF (awp international)
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