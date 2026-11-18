Freemelt äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.110 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29.61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17.0 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12.0 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.ch