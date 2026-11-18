|
18.11.2026 06:37:00
Freemelt stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Freemelt äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.110 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29.61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17.0 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12.0 Millionen SEK.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp höher -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.