Freemelt öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Freemelt hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0.110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Freemelt 9.0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 52.60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19.1 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch