Freehold Royalties hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Freehold Royalties hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.28 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Freehold Royalties 0.210 CAD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Freehold Royalties mit einem Umsatz von insgesamt 100.3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 34.90 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch