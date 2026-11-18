FreeFlow hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz lag bei 0.0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 66.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch