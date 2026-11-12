freee K K Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

freee K K Registered liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat freee K K Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9.00 JPY, nach 2.61 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat freee K K Registered mit einem Umsatz von insgesamt 12.03 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 23.48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch