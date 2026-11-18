Freedom präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.76 USD gegenüber 0.630 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 863.0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 64.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Freedom einen Umsatz von 524.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch