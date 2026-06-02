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Freedom Aktie 38168872 / US3563901046

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02.06.2026 04:13:45

Freedom Holding Corp. Bottom Line Rises In Full Year

Freedom
130.00 EUR 5.69%
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(RTTNews) - Freedom Holding Corp. (FRHC) released a profit for its full year that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $153.33 million, or $2.51 per share. This compares with $76.29 million, or $1.26 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 9.3% to $2.191 billion from $2.004 billion last year.

Freedom Holding Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $153.33 Mln. vs. $76.29 Mln. last year. -EPS: $2.51 vs. $1.26 last year. -Revenue: $2.191 Bln vs. $2.004 Bln last year.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’877.96 19.92 BLPSVU
Short 14’187.00 13.68 BRWSBU
Short 14’697.49 8.97 SPEBFU
SMI-Kurs: 13’305.40 01.06.2026 17:31:23
Long 12’743.74 19.63 BSUBWU
Long 12’457.97 13.75 S69BJU
Long 11’928.78 8.97 BWOSXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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