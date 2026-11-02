Freedom Financial A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Freedom Financial A stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.160 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5.41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch