Freedom: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Freedom hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Freedom noch ein Gewinn pro Aktie von 0.500 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 705.6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 539.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch