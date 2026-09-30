FreeCast A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FreeCast A liess sich am 28.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FreeCast A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FreeCast A ein Ergebnis je Aktie von -0.080 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 71.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.2 Millionen USD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.570 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0.340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.70 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0.71 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0.63 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch