FreeCast A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.070 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 0.3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch