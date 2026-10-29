FreeBit mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FreeBit hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 39.00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 10.03 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FreeBit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.55 Milliarden JPY im Vergleich zu 14.52 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 190.53 JPY. Im letzten Jahr hatte FreeBit einen Gewinn von 135.81 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13.92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62.74 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 55.07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 180.43 JPY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 61.77 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.ch