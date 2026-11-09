FreeBit gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FreeBit hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45.61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 48.78 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 16.72 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch