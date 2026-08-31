Fredonia Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fredonia Mining liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fredonia Mining die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.04 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch