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31.08.2026 06:37:00
Fredonia Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Fredonia Mining liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fredonia Mining die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.04 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.ch
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