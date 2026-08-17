FreakOut,inc veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FreakOut,inc hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.98 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -27.650 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.41 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FreakOut,inc einen Umsatz von 11.55 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch