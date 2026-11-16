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16.11.2026 06:37:00
FreakOut,inc öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
FreakOut,inc hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 3.55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FreakOut,inc ein Ergebnis je Aktie von 31.59 JPY vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.92 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 13.42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 73.95 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei FreakOut,inc ein Gewinn pro Aktie von 15.85 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 50.32 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 56.70 Milliarden JPY ausgewiesen.
In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 17.90 JPY je Aktie sowie einem Umsatz von 56.20 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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