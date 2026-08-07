Frazier Lifesciences Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Frazier Lifesciences Acquisition A hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Frazier Lifesciences Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 80.67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 19.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch