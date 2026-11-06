Frazier Lifesciences Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Frazier Lifesciences Acquisition A hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Frazier Lifesciences Acquisition A -0.610 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.2 Millionen USD – ein Plus von 5374.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Frazier Lifesciences Acquisition A 0.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch