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01.09.2026 08:54:39

Frasers will Beteiligung an Hugo Boss auf über 50% aufstocken

HUGO BOSS
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Von Michael Hennessey

DOW JONES--Die britische Frasers Group, Hugo Boss' grösster Aktionär, plant bei dem Modekonzern weiter aufzustocken und prüft ihre Unterstützung für den Aufsichtsratsvorsitzenden des Modekonzerns im MDAX. Wie Frasers mitteilte, plant das britische Unternehmen, Aktienbesitz und Stimmrechte auf mehr als 50 Prozent zu steigern von den derzeitigen 47,89 Prozent. Geschehen soll dies durch den Kauf weiterer Aktien oder Finanzinstrumente.

Per 24. August, nach Ende des Übernahmeangebots, hält Frasers 47,89 Prozent an Aktienbesitz und Stimmrechten an Hugo Boss. Darüber hinaus sind Frasers 29,72 Prozent auf Finanzinstrumente wie Put-Optionen auf Hugo-Boss-Aktien zuzurechnen, die zwischen dem 18. Dezember 2026 und dem 21. Dezember 2029 fällig werden.

Laut Mitteilung prüft Frasers, ob der Aktionär Stephan Sturm als Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Hugo Boss weiterhin unterstützen werde. Sollte der Aktionär entscheiden, dass er Sturm die Unterstützung entzieht, würde er diese Entscheidung separat mitteilen, so Frasers in einer offiziellen Mitteilung über die London Stock Exchange.

Hugo Boss reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.

(Mitarbeit: Ulrike Dauer)

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 02:55 ET (06:55 GMT)

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