Frasers Property (Thailand) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Frasers Property (Thailand) lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 THB. Im Vorjahresquartal waren 0.120 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14.51 Prozent auf 3.09 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.62 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.870 THB. Im Vorjahr waren 0.630 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Frasers Property (Thailand) im vergangenen Geschäftsjahr 11.95 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Frasers Property (Thailand) 13.18 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch