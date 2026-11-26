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26.11.2026 06:37:00
Frasers Property Thailand Industrial Freehold Leasehold REIT Foreign Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Frasers Property Thailand Industrial Freehold Leasehold REIT Foreign Registered hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.19 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.340 THB je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.09 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 1.08 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0.820 THB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1.06 THB je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Frasers Property Thailand Industrial Freehold Leasehold REIT Foreign Registered im vergangenen Geschäftsjahr 4.46 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Frasers Property Thailand Industrial Freehold Leasehold REIT Foreign Registered 4.24 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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