HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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18.08.2026 09:59:42
Frasers hält 47,89% an Hugo Boss nach Ablauf des Übernahmeangebots
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--Der britische Aktionär Frasers Group ist beim Übernahmeangebot von Hugo Boss unter 50 Prozent geblieben. Wie beide Unternehmen nach Ablauf der erweiterten Annahmefrist mitteilten, hält Frasers nun 47,89 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte am deutschen Modekonzern.
Hugo Boss seinerseits teilte mit, der Konzern nehme "die Ergebnisse des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Frasers Group plc zur Kenntnis". Der Aufsichtsratsvorsitzende Stephan Sturm sagte: "Wir begrüssen das anhaltende, langfristige Engagement der Frasers Group für Hugo Boss und setzen auch weiterhin auf eine konstruktive Beziehung zu ihr als unserem grössten Einzelaktionär." Der Aufsichtsrat werde auch weiterhin die Umsetzung von Claim 5 Touchdown unterstützen, einem Restrukturierungsprogramm, mit dem sich der Konzern organisch strategisch neu ausrichten und mittelfristig wieder an frühere Profitabilitätsniveaus anknüpfen will. Der CEO von Frasers, Michael Murray, sitzt im Hugo-Boss-Aufsichtsrat.
Hugo-Boss-CEO Daniel Grieder sagte, der Konzern schätze "das Vertrauen und die Unterstützung, die uns unsere Aktionäre während der gesamten Angebotsphase entgegengebracht haben, und begrüssen die Unterstützung der Frasers Group für unsere langfristige strategische Ausrichtung". Der Konzern werde Claim 5 Touchdown "diszipliniert umsetzen".
Das Angebot, Hugo-Boss-Aktien für 38 Euro je Stück zu verkaufen, wurde nach Mitteilung beider Unternehmen für 12.157.598 Hugo-Boss-Aktien angenommen bzw für 17,62 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte des MDAX-Konzerns. Die weitere Annahmefrist lief am 13. August, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt), ab.
Hugo-Boss-Vorstand und -Aufsichtsrat hatten den Aktionären von der Annahme des Angebots abgeraten, die gebotenen 38 Euro je Aktie würden den Konzern unterbewerten, man sehe "deutlich mehr zukünftiges Potenzial", hatte CEO Grieder erst jüngst bei der Präsentation der Quartalsergebnisse gesagt.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/kla
(END) Dow Jones Newswires
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