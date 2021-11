Fraport wird zuversichtlicher und hebt Prognose an

Auch der Ausblick auf den Winter stimme optimistisch, teilte die Fraport AG mit und hob ihre Jahresprognose leicht an. Die Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt werde am oberen Ende der bisher erwarten Spanne von unter 20 bis 25 Millionen Passagieren gesehen, nachdem sie im vergangenen Jahr auf 18,8 Millionen eingebrochen waren.

"Nach massiven Verlusten im vergangenen Jahr und einer stark angestiegenen Verschuldung hellt sich die Lage inzwischen auf", sagte Vorstandschef Stefan Schulte laut der Mitteilung. Der Sommerreiseverkehr sei vergleichsweise gut gelaufen, nun dürfte sich auch das Interkontinentalgeschäft sukzessive erholen, auch dank des wieder anlaufenden Reiseverkehrs in die USA. "Deshalb sind wir für den Winter etwas optimistischer als noch vor wenigen Monaten", so Schule.

Der Umsatz legte, bereinigt um Auftragserlöse aus Bau- und Ausbauleistungen an den internationalen Beteiligungsflughafen, um fast 80 Prozent auf 633,8 Millionen Euro zu.

Das um mehrere Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sprang von 29,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 258,6 Millionen Euro.

Unter dem Strich blieb ein Konzerngewinn, inklusive der Sondereffekte, von 102,6 Millionen Euro, nach einem Verlust von 305,8 Millionen im Vorjahresquartal.

Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Fraport nun mit einem Konzernumsatz leicht über statt rund 2 Milliarden Euro, nach 1,68 Milliarden 2020. Das EBITDA soll sich von 48,4 Millionen auf rund 650 bis leicht über 700 Millionen Euro (bisher: 460 bis 610) Millionen Euro vervielfachen. Das EBIT wird bei rund 200 bis leicht über 250 Millionen Euro (bisher: positiv) erwartet, das Konzern-Ergebnis sollte im positiven Bereich liegen (bisher: leicht negativ bis leicht positiv). Die Aktionäre sollen für das laufende Geschäftsjahr trotz der besseren Aussichten weiterhin keine Dividende bekommen.

FRANKFURT (Dow Jones)