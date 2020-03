Fraport will rund 10.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport will wegen der Corona-Krise an Flughafen Frankfurt tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. "Ich gehe davon, dass es eher in Richtung 10.000 Mitarbeiter gehen wird", sagte Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt. Das wäre fast die Hälfte der Belegschaft des Flughafens.

Die Massnahme soll in der kommenden Woche beantragt werden. "Betriebsbedingt kündigen wollen wir nicht", sagte Schulte weiter. Schliessungen von Terminals seien derzeit aber noch nicht geplant. Die Lufthansa als grösste Airline in Frankfurt bestätigte, dass sie Kurzarbeit für ihre Flugbegleiter beantragt hat und einen solchen Schritt auch für das Bodenpersonal erwägt.

Wegen des Einbruchs der Passagierzahlen und Flugbewegungen rechnet Fraport im laufenden ersten Quartal unter dem Strich mit einem Konzernverlust. Das operative Ergebnis EBITDA werde aber klar positiv ausfallen, sagte Finanzvorstand Mattias Zachert. Im Vorjahreszeitraum hatte Fraport unter dem Strich und nach Minderheiten 30,5 Millionen Euro verdient und ein EBITDA von 200,6 Millionen Euro eingefahren.

