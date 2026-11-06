Fraport verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fraport hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.28 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Fraport mit einem Umsatz von insgesamt 1.40 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.35 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 3.45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch