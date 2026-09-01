Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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01.09.2026 17:08:58
Fraport übernimmt Flughafen Jericoacoara in Brasilien
Fraport Brasil hat den Betrieb des Flughafens Jericoacoara im Nordosten Brasiliens übernommen, wie der Flughafenbetreiber mitteilte. Es ist der dritte Flughafen, den der deutsche Infrastrukturkonzern in Brasilien betreibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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