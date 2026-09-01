Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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01.09.2026 09:51:00
Fraport startet mit 82 Nachwuchskräften ins neue Ausbildungsjahr
Fraport ist mit 82 jungen Menschen zwischen 15 und 26 Jahren ins neue Ausbildungsjahr gestartet, wie der Flughafenbetreiber bekannt gab. Auf 18 Ausbildungsberufe und duale Studiengänge bewarben sich fast 6000 Interessierte, teilte der Frankfurter Flughafenbetreiber mit – rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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