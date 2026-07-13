Fraport senkt Passagierziel 2026 für Frankfurt nach Rückgang im Juni

DOW JONES--Nach einem Rückgang des Passagieraufkommens in Frankfurt im Juni und in den ersten sechs Monaten hat die Betreibergesellschaft ihre Passagier-Erwartungen am grössten deutschen Flughafen für das Gesamtjahr gesenkt, die Finanzziele für das Gesamtjahr aber bestätigt. Wie Fraport mitteilte, hat der Flughafen Frankfurt im Juni einen Rückgang des Passagieraufkommens um 1,7 Prozent zum Vorjahr auf rund 5,7 Millionen verzeichnet. Im ersten Halbjahr ging es um 0,8 Prozent auf 28,9 Millionen zurück.

"Nach einem leichten Minus im ersten Halbjahr erwarten wir für das Gesamtjahr aktuell nur noch ein Passagieraufkommen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres", sagte Fraport-CEO Stefan Schulte .

Ursprünglich hatte Fraport für 2026 ein Aufkommen von 65 bis 66 Millionen Passagieren nach 63,2 Millionen im Vorjahr in Aussicht gestellt. Schon im Mai hatte der Konzern mitgeteilt, dass er wegen der Lufthansa-Streiks eher in den unteren Rand der Spanne als erreichbar ansieht.

Die Erwartungen für das Passagieraufkommen würden von mehreren Faktoren gedämpft, so Schulte. Er nannte die Streiks bei der Lufthansa sowie den Iran-Krieg und damit verbundenen Befürchtungen einer Kerosin-Mangellage und massive Ölpeissteigerungen.

An den internationalen Konzernflughäfen sei jedoch mit einer überwiegend positiven Entwicklung zu rechnen. "Die zum Jahresanfang gesteckten finanziellen Ziele sehen wir weiter als erreichbar an und halten an unserem Finanzausblick für 2026 fest", sagte Schulte weiter. "Dabei wird sich der leicht schwächere Verkehr in Deutschland dämpfend auf die Ergebnisentwicklung im Gesamtjahr auswirken."

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen sank im Juni um 1,1 Prozent auf 19,7 Millionen Passagiere. Dabei legten die meisten internationalen Airports zu, etwa Ljubljana um 12,7 Prozent und die brasilianischen Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre und 2,0 Prozent. Im ersten Halbjahr legte das Verkehrsaufkommen der Fraport-Airports um 1,0 Prozent auf 77,7 Millionen Fluggäste zu.

Das Frachtaufkommen am Frankfurter Flughafen stieg im Juni um 2,0 Prozent auf 177.676 Tonnen.

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July 13, 2026 01:53 ET (05:53 GMT)