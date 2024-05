Fraport: Porto Alegre könnte bis Ende September geschlossen bleiben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der von Überschwemmungen betroffene Fraport-Flughafen in der südbrasilianischen Stadt Porto Alegre könnte bis Ende September geschlossen bleiben. Der Flughafenbetreiber Fraport hatte bei der Vorlage seiner Erstquartalszahlen am Dienstag mitgeteilt, dass der Betrieb in Porto Alegre infolge der Überschwemmung des Flughafengeländes am 3. Mai bis auf weiteres eingestellt wurde.

Eine Konzernsprecherin sagte, dass die Luftverkehrspartner in einer ersten sogenannten NOTAM (Notice To Airmen) über eine Flughafenschliessung bis zunächst Ende Mai unterrichtet wurden.

"Wir sind aktuell in Gesprächen mit dem Behörden für ein zweites NOTAM, das den Flugbetrieb weiterhin ruhend stellt bis Ende September", sagte sie. Sie Situation sei schwer abzuschätzen und es werde noch mehr Regen erwartet. An Spekulationen über den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Betriebes beteilige sich Fraport nicht.

Finanzvorstand Matthias Zieschang hatte am Vortag in einer Konferenz mit Analysten gesagt, das Hochwasser müsse zuerst zurückgehen, ehe der Konzern die entstandenen Schäden begutachten oder Angaben zu den wirtschaftlichen Auswirkungen machen könne.

Das brasilianische Nachrichtenportal G1 hatte zuerst über die verlängerte Schliessung bis September berichtet.

