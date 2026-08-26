Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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26.08.2026 10:59:36
Fraport-Mitarbeiter stirbt nach Malaria-Infektion am Flughafen Frankfurt
Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fraport AG
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26.08.26
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18.08.26
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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14.08.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
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14.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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13.08.26
|Fraport-Aktie gewinnt: Passagier-Wachstum am Flughafen Frankfurt setzt sich im Juli fort (Dow Jones)
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11.08.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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07.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Start (finanzen.ch)
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06.08.26
|Fraport profitiert von Auslandsflughäfen - Erwartungen übertroffen: Aktie tiefer (AWP)