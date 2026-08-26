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26.08.2026 09:55:00

Fraport Ground Services schult neue Vorfeldmitarbeiter mit Virtual Reality

Fraport
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Die Fraport Ground Services (FGS) bildet den Angaben nach neue Mitarbeiter für die Vorfeldabfertigung am Flughafen Frankfurt seit Juli mit Virtual-Reality-Training aus. Der Anbieter Draxon liefert dafür Trainingsszenarien für den Arbeitsalltag auf dem Vorfeld, ergänzend zur bisherigen Präsenz- und Praxisausbildung, wie dieser mitteilte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

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