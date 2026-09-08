Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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08.09.2026 06:20:00
Fraport ernennt neuen Leiter des Teams Cargo Development
Fraport die Leitung des Teams Cargo Development und ist künftig für die Weiterentwicklung des Cargo-Geschäfts am Flughafen Frankfurt zuständig. Das gab der Flughafenbetreiber bekannt. Zuvor war er Hauptgeschäftsführer der Air Cargo Community Frankfurt und vertrat dort mehr als 115 Unternehmen der Branche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
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