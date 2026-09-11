Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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11.09.2026 07:33:39
Fraport: Cargo trotzt Passagier-Rückgang im August am Drehkreuz Frankfurt
DOW JONES--Das Passagieraufkommen am Flughafen Frankfurt ist im August leicht um 0,3 Prozent auf rund 6,3 Millionen Fluggäste zurückgegangen. An einzelnen Tagen des Monats markierte der Airport mit über 220.000 Passagieren aber zugleich neue Jahreshöchstwerte, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Während die Zahl der Flugbewegungen den Angaben zufolge um 4,6 Prozent und die Höchststartgewichte um 1,6 Prozent nachgaben, entwickelte sich das Frachtgeschäft positiv: Das Cargo-Volumen legte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9 Prozent auf 179.400 Tonnen zu.
Auf internationaler Ebene verzeichneten die meisten von Fraport gemanagten Standorte deutliches Wachstum. Allen voran stieg das Aufkommen am Flughafen Ljubljana zweistellig um 19,3 Prozent auf gut 222.000 Reisende. Auch die 14 griechischen Regionalflughäfen (+5,1 Prozent), die Standorte in Peru und Brasilien (jeweils +4,9 Prozent) sowie die bulgarischen Twin Star-Airports (+2,1 Prozent) legten zu, während lediglich der Flughafen Antalya einen leichten Rückgang von 0,9 Prozent auf 5,9 Millionen Fluggäste verbuchte.
Dank der starken Auslandsstandorte stieg das globale Gesamtaufkommen des Fraport-Konzerns insgesamt um 2,1 Prozent auf rund 24,1 Millionen Passagiere.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/rio
(END) Dow Jones Newswires
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