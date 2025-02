Fraport befördert im Januar in Frankfurt weniger Passagiere

DOW JONES--Fraport hat im Januar in Frankfurt mit 3,9 Millionen Passagieren 3,1 Prozent weniger Fluggäste befördert als im Vorjahr. Als Grund nannte Fraport Angebotskürzungen der Lufthansa-Gruppe, während die Gruppe der anderen Airlines Zugewinne erzielte. Das Cargo-Volumen sank im Berichtsmonat um 3,9 Prozent auf 148.321 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen war mit minus 0,4 Prozent fast stabil bei 30.938 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,0 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 ist das ein leichter Rückgang von 1,0 Prozent.

Das internationale Portfolio zeigte laut Fraport ein uneinheitliches Bild. Am Flughafen Ljubljana in Slowenien sank das Aufkommen um 3,4 Prozent. Die brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 1,1 Millionen Passagieren ein Minus von 3,8 Prozent. Der Flughafen im peruanischen Lima wuchs im Januar auf rund 2,2 Millionen Fluggäste, ein deutliches Plus von 9,2 Prozent. Die 14 griechischen Regionalflughäfen waren von insgesamt 663.752 Passagieren gefragt. Das entsprach einem Plus von 3,6 Prozent. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien begrüssten 79.433 Reisende (minus 6,8 Prozent). Das Aufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte mit rund 1,0 Millionen Fluggästen um 4,0 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/uxd

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2025 01:23 ET (06:23 GMT)