Fraport-Aktie vorbörslich höher: Flughafen Frankfurt kann Passagierzahlen 2022 nahezu verdoppeln

Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, kletterte das Passagieraufkommen um 97 Prozent auf rund 48,9 Millionen Fluggäste. In Urlaubsperioden lagen die Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr deutlich im dreistelligen Prozentbereich - in der Spitze im April bei über 300 Prozent.

Im vierten Quartal habe sich das Gesamtaufkommen bei einem Plus von 40 bis 50 Prozent eingependelt. "Zum Jahresende nahm auch das Interesse an Geschäftsreisen stetig zu", so Fraport. Verglichen mit dem Vorkrisenniveau von 2019 liege das Passagieraufkommen aber noch um 30,7 Prozent zurück. Allein im Dezember habe das Passagierplus bei gut 46 Prozent auf 3,97 Millionen Passagiere gelegen. Das Frachtaufkommen sackte im Schlussmonat allerdings um 19 Prozent ab, im Gesamtjahr um gut 13 Prozent.

"Für die gesamte Luftverkehrsbranche war das Jahr 2022 sehr turbulent und fordernd", wird Fraport-CEO Stefan Schulte in der Mitteilung zitiert. Lockdowns zu Beginn des Jahres, gefolgt von einer rasant ansteigenden Nachfrage hätten beim Hochlauf des Betriebs allen Prozesspartnern sehr viel abverlangt, das komplexe System Luftverkehr sei vielfach ins Stocken geraten - auch in Frankfurt. "Der Blick nach vorn stimmt zuversichtlich. Mit der breiten Reiselust im Rücken erwarten wir 2023 weiteres Wachstum. Darauf bereiten wir uns mit Hochdruck vor. Es wird fordernd bleiben", ergänzte der Manager.

Auf Tradegate steigt die Fraport-Aktie am Montagmorgen vorbörslich zeitweise um 1,0 Prozent gegenüber ihrem XETRA-Schluss.

FRANKFURT (Dow Jones)