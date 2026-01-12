Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Winterwetter 12.01.2026 14:22:06

Fraport-Aktie stabil: Frankfurter Flughafen streicht zahlreiche Flüge

Am Frankfurter Flughafen sind am Morgen angesichts von Schneefall und Glatteiswarnungen zahlreiche Flüge gestrichen worden.

United Airlines Holdings
91.82 CHF -2.51%
Kaufen Verkaufen
Von den im Tagesverlauf geplanten 1.052 Flügen seien 102 annulliert worden, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport der Deutschen Presse-Agentur. Da die Temperaturen nun steigen, könnte sich die Lage entspannen.

Der Flughafen war mit einem "angespannten Winterbetrieb" in den Tag gestartet. Fraport rechnete mit erheblichen Beeinträchtigungen. Der grosse Winterdienst sei im Einsatz, auch das Rollfeld müsse geräumt werden. Auf den Parkpositionen der Flugzeuge seien Fahrzeuge zur Enteisung der Maschinen im Einsatz.

Die Passagiere werden weiterhin dringend gebeten, rechtzeitig vor ihrer Reise ihren Flugstatus zu prüfen, für die Anreise entsprechend der Wetterlage mehr Zeit einzuplanen. Zudem sollten sie mindestens drei Stunden vor Abflug am Terminal am Frankfurter Flughafen sein, so die Sprecherin. Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Tag eine Unwetterwarnung vor Glatteis für Teile Hessens herausgegeben.p> Via XETRA gewinnt die Fraport-Aktie zwischenzeitlich 0,13 Prozent auf 74,25 Euro.

/csc/DP/mis

FRANKFURT (awp international)

Weitere Links:

Fraport-Aktie verliert dennoch: Dividendenzahlung nach Pandemie-Pause wieder aufgenommen

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

