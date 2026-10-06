Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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06.10.2026 09:53:30
Fraport-Aktie rutscht nach Barclays-Abstufung ab
Barclays haben die Fraport-Aktie von "Equal-Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 57 Euro gesenkt. Das Papier des Flughafenbetreibers verlor im Frankfurter Frühhandel 3,7 Prozent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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