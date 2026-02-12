Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’560 0.1%  SPI 18’728 0.2%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’192 1.4%  Euro 1 -0.3%  EStoxx50 6’075 0.7%  Gold 5’065 -0.4%  Bitcoin 51’889.2099 0.5%  Dollar 0.7685 -0.4%  Öl 69.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Birkenstock-Aktie im Fokus: Gewinn und Umsatz steigen deutlich
Siemens Healthineers-Aktie im Plus: Spinoff möglicherweise erst 2027
Fraport-Aktie kaum verändert: Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt ziehen im Januar an
Stellantis-Aktie in Grün: Stellantis reagiert in den USA auf Probleme mit Airbags
Polkadot: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen
Suche...
Plus500 Depot

Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Fluggastzahlen 12.02.2026 11:10:41

Fraport-Aktie kaum verändert: Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt ziehen im Januar an

Fraport-Aktie kaum verändert: Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt ziehen im Januar an

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im Januar einen weiteren Anstieg der Passagierzahlen an seinen Flughäfen verzeichnet.

Fraport
73.76 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen
Über den Flughafen Frankfurt flogen im vergangenen Monat 4,1 Millionen Reisende, das entsprach einem Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem Januar des Vorjahres. Konzernweit stiegen die Fluggastzahlen an den von Fraport gemanagten Flughäfen um 7,1 Prozent auf rund 9,6 Millionen, wie das Unternehmen mitteilte.

Das Frachtaufkommen in Frankfurt stieg im Januar um 1,2 Prozent auf 150.044 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen am Rhein-Main-Drehkreuz lag mit 31.284 Starts und Landungen mit 1,1 Prozent im Plus.

Das internationale Airport-Portfolio des Fraport-Konzerns verzeichnete höhere Passagierzahlen in allen Regionen. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen wurden von insgesamt 717.808 Passagieren genutzt, ein Plus von 8,1 Prozent. Über den türkischen Flughafen Antalya reisten mit rund 1,1 Millionen Fluggästen 7,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Flughafen im slowenischen Ljubljana, die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre und die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien verbuchten zweistellige Wachstumsraten.

Im XETRA-Handel notiert die Fraport-Aktie zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 81,10 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Fraport-Aktie kaum verändert: Frankfurter Flughafen bleibt unter Rekordniveau

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fraport AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?