Fraport-Aktie kaum verändert: Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt ziehen im Januar an

Über den Flughafen Frankfurt flogen im vergangenen Monat 4,1 Millionen Reisende, das entsprach einem Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem Januar des Vorjahres. Konzernweit stiegen die Fluggastzahlen an den von Fraport gemanagten Flughäfen um 7,1 Prozent auf rund 9,6 Millionen, wie das Unternehmen mitteilte.

Das Frachtaufkommen in Frankfurt stieg im Januar um 1,2 Prozent auf 150.044 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen am Rhein-Main-Drehkreuz lag mit 31.284 Starts und Landungen mit 1,1 Prozent im Plus.

Das internationale Airport-Portfolio des Fraport-Konzerns verzeichnete höhere Passagierzahlen in allen Regionen. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen wurden von insgesamt 717.808 Passagieren genutzt, ein Plus von 8,1 Prozent. Über den türkischen Flughafen Antalya reisten mit rund 1,1 Millionen Fluggästen 7,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Flughafen im slowenischen Ljubljana, die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre und die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien verbuchten zweistellige Wachstumsraten.

Im XETRA-Handel notiert die Fraport-Aktie zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 81,10 Euro.

DOW JONES