Fraport-Aktie gefragt: Starkes Quartal dank Verkauf von Dienstleister MAS

Der Flughafenbetreiber veröffentlichte aus diesem Grund vorläufige Kennziffern zum operativen Ergebnis. Die finanziellen Ziele für das Gesamtjahr bestätigt Fraport laut Mitteilung.

Das EBITDA der Fraport AG für die Monate Juli bis September belief sich demnach auf rund 595 Millionen Euro, das EBIT auf rund 407 Millionen Euro, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte. Verglichen mit den aktuellen Konsensziffern der Analysten entspricht dies positiven Abweichungen von knapp 4 bzw knapp 5 Prozent.

Ursächlich für die Abweichung ist ein positiver Sondereffekt aus dem Verkauf der Anteile an der Medical Airport Service GmbH in Höhe von rund 24 Millionen Euro. Dieser habe sich entsprechend auf das operative Ergebnis ausgewirkt.

Fraport AG hatte 50 Prozent der Kapitalanteile an der at-Equity bewerteten MAS gehalten.

Die komplette Zwischenbilanz wird am 4. November veröffentlicht.

Die Fraport-Aktie legt im XETRA-Handel am Montag zeitweise 2,2 Prozent auf 62,60 Euro zu.

DJG/rio/uxd

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