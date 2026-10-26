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26.10.2026 15:44:00
Fraport-Aktie gefragt: Starkes Quartal dank Verkauf von Dienstleister MAS
Fraport übertrifft wegen eines Sondereffektes die Analystenerwartungen für das abgelaufene Quartal.
Das EBITDA der Fraport AG für die Monate Juli bis September belief sich demnach auf rund 595 Millionen Euro, das EBIT auf rund 407 Millionen Euro, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte. Verglichen mit den aktuellen Konsensziffern der Analysten entspricht dies positiven Abweichungen von knapp 4 bzw knapp 5 Prozent.
Ursächlich für die Abweichung ist ein positiver Sondereffekt aus dem Verkauf der Anteile an der Medical Airport Service GmbH in Höhe von rund 24 Millionen Euro. Dieser habe sich entsprechend auf das operative Ergebnis ausgewirkt.
Fraport AG hatte 50 Prozent der Kapitalanteile an der at-Equity bewerteten MAS gehalten.
Die komplette Zwischenbilanz wird am 4. November veröffentlicht.
Die Fraport-Aktie legt im XETRA-Handel am Montag zeitweise 2,2 Prozent auf 62,60 Euro zu.
DJG/rio/uxd
Dow Jones Newswires
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