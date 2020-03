Fraport-Aktie gefragt - Flughafen Frankfurt verzeichnet Passagierrückgang um 73,5 Prozent

Am Flughafen Frankfurt sind in der vergangenen Woche nur noch 331.353 Passagiere abgefertigt worden.

Das entspreche einem Einbruch um 73,5 Prozent, teilte Flughafenbetreiber Fraport mit. Der Flughafen Frankfurt bleibe aber offen, beispielsweise für die Abfertigung von Cargo-Flugzeugen und die Rückholflüge.

Fraport will ab sofort wöchentlich über das Verkehrsaufkommen am Flughafen Frankfurt berichten, immer am Dienstag um 7 Uhr. Die Konzern-Verkehrszahlen erscheinen weiterhin monatlich.

Via XETRA gewannen die Aktien von Fraport am Dienstag letztlich 9,45 Prozent auf 36,12 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)