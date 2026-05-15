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Passagieraufkommen 15.05.2026 07:26:00

Fraport-Aktie: Fluggastzahlen in Frankfurt sinken wegen Streiks um elf Prozent

Fraport-Aktie: Fluggastzahlen in Frankfurt sinken wegen Streiks um elf Prozent

Die Streiks bei der Lufthansa haben das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen im April erheblich geschmälert.

Fraport
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Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, sank die Zahl der abgefertigten Fluggäste um 11 Prozent auf 4,8 Millionen. Von den insgesamt sechs Streiktagen durch die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und die Flugbegleitergewerkschaft Ufo im April waren rund 500.000 Fluggäste betroffen. Das Frachtvolumen sank ebenfalls streikbedingt um 0,6 Prozent auf 168.526 Tonnen.

Die internationalen Fraport-Flughäfen legten nur vereinzelt zu, was die Gesellschaft unter anderem damit begründete, dass im Vorjahr die Osterferien komplett in den April fielen.

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei rund 12,2 Millionen Passagieren und damit um 6,2 Prozent niedriger als in der Vorjahresperiode.

DJG/mgo/apo

DOW JONES

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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