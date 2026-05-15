Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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15.05.2026 07:26:00
Fraport-Aktie: Fluggastzahlen in Frankfurt sinken wegen Streiks um elf Prozent
Die Streiks bei der Lufthansa haben das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen im April erheblich geschmälert.
Die internationalen Fraport-Flughäfen legten nur vereinzelt zu, was die Gesellschaft unter anderem damit begründete, dass im Vorjahr die Osterferien komplett in den April fielen.
Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei rund 12,2 Millionen Passagieren und damit um 6,2 Prozent niedriger als in der Vorjahresperiode.
DJG/mgo/apo
DOW JONES
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