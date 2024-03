Fraport-Aktie etwas tiefer: Frankfurter Flughafen verzeichnet Wachstum bei Passagierzahlen und Cargo-Aufkommen

Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, nutzten im vergangenen Monat rund 3,9 Millionen Reisende den Flughafen, ein Plus von 12,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Allerdings lag die Zahl damit immer noch etwa 15,0 Prozent unter dem Februar im Vorkrisenjahr 2019. Die Streiks, unter anderem im Luftsicherheitsbereich und in der Personen- und Warenkontrolle, führten insgesamt zu rund 1.770 Flugannullierungen, dadurch konnten rund 225.000 Passagiere nicht wie geplant über Frankfurt reisen. Der Sondereffekt durch das zusätzliche Aufkommen am Schalttag konnte die Streikausfälle im Vergleich zum Februar 2023 nur teilweise kompensieren.

Das Frachtaufkommen stieg im Februar binnen Jahresfrist um 4,7 Prozent auf 153.473 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen legte um 11 Prozent auf 30.177 Starts und Landungen zu.

Auch die internationalen Beteiligungsflughäfen verzeichneten mehrheitlich Zuwächse. Das Aufkommen am Flughafen Ljubljana in Slowenien wuchs um 32,8 Prozent und auch die Flughäfen Lima und Antalya sowie die 14 griechischen Regionalflughäfen verzeichneten zweistellige Wachstumsraten. In Brasilien und Bulgarien waren die Zahlen der Reisenden dagegen rückläufig. Das gesamte Passagieraufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen legte im Februar um 13,1 Prozent auf rund 8,4 Millionen Fluggäste zu.

Die Fraport-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,19 Prozent tiefer bei 52,60 Euro.

